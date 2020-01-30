Тренер Гвоздика: Лопес не готов к Ломаченко

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в первой половине года определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Ломаченко – машина. Я называют его механизмом. Раньше я комментировал его бои для ESPN, так что я очень хорошо знаю его. Он хороший и очень умный парень. У него отличная команда. Он потрясающий внутри и вне ринга.

Он машина. Думаю, вместо воды или другой жидкости в своем углу он пьет простое моторное масло. По части техники он очень хорош.

Интересно, сможет ли механизм обезвредить бомбу, потому что Лопес молодой парень. Ему 22 года, он только что выиграл титул, он верит в себя. Молодые парни думают, что они лучше. Этим они и опасны. У них есть эта вера, они движимы ей. У Лопеса есть реальная сила в рука, у него есть скорость. Он сокращает дистанцию и может ударить тебя внезапным зрелищным ударом.

Давайте посмотрим правде в глаза. Я не думаю, что Лопес справится. Вероятно, Ломаченко лучший боец в мире. Я думаю, Лопес еще не готов. Ему нужно взять другой поединок", - сказал Атлас.