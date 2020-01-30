Бетербиев выйдет на ринг в конце марта

Первый бой Бетербиева в статусе объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 28 марта в Квебеке, сообщает ESPN. Организатором вечера бокса в Канаде станет промоутерская компания Боба Арума Top Rank.

Как и ожидалось, оппонентом россиянина станет обязательный претендент по линии IBF Фаньлун Мэн (16-0, 10 КО).

Для Бетербиева бой с китайцем станет первым после громкой победы над Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО). В октябре прошлого года боксер из Чечни в 10-м раунде остановил украинца и завладел поясом WBC.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Александр Гвоздик хочет вернуть утраченный титул.