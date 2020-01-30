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Бетербиев выйдет на ринг в конце марта
Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) узнал дату следующего боя.
Первый бой Бетербиева в статусе объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 28 марта в Квебеке, сообщает ESPN. Организатором вечера бокса в Канаде станет промоутерская компания Боба Арума Top Rank.
Как и ожидалось, оппонентом россиянина станет обязательный претендент по линии IBF Фаньлун Мэн (16-0, 10 КО).
Для Бетербиева бой с китайцем станет первым после громкой победы над Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО). В октябре прошлого года боксер из Чечни в 10-м раунде остановил украинца и завладел поясом WBC.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Александр Гвоздик хочет вернуть утраченный титул.