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Бетербиев выйдет на ринг в конце марта

Бокс
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Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) узнал дату следующего боя.

Бетербиев выйдет на ринг в конце марта
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Первый бой Бетербиева в статусе объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 28 марта в Квебеке, сообщает ESPN. Организатором вечера бокса в Канаде станет промоутерская компания Боба Арума Top Rank.

Как и ожидалось, оппонентом россиянина станет обязательный претендент по линии IBF Фаньлун Мэн (16-0, 10 КО).

Для Бетербиева бой с китайцем станет первым после громкой победы над Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО). В октябре прошлого года боксер из Чечни в 10-м раунде остановил украинца и завладел поясом WBC.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Александр Гвоздик хочет вернуть утраченный титул.

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В статье: Александр Гвоздик Артур Бетербиев
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