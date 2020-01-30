Новое украинское лицо в профессионалах: Выхрист узнал имя первого соперника

Недавно мы сообщали, что украинский боксер, четырехкратный чемпион Украины, чемпион Европы и победитель Европейских игр Виктор Выхрист перешел в профессионалы, подписав контракт с немецкой компанией ЕС Boxing Promotion. Не замедлили промоутеры и с именем первого соперника украинца. Им станет 34-летний белорус Андрей Мазаник (13-10, 10 КО).

Ожидается, что дебютирует Выхрист на профи-ринге 8-го февраля 2020 года в Германии.