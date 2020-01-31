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Боксер из Узбекистана стал рекордсменом мирового бокса

Бокс
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Муроджон Ахмадалиев (8-0, 6 KO) вошел в историю.

Боксер из Узбекистана стал рекордсменом мирового бокса
Новина українською

Накануне Ахмадалиев в Майами разделенным решением судей (115:113, 115:113, 113:115) побил Даниэля Романа (27-3-1, 10 KO) и стал новым обладателем титулов WBA Super и IBF во втором легчайшем весе.

Ахмадалиев стал первым объединенным чемпионом мира в истории Узбекистана и побил рекорд по количеству проведенных боев перед завоеванием как минимум двух титулов.

Ахмадалиев перешел в профессионалы после успешной любительской карьеры. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро узбек завоевал бронзу, а спустя год стал победителем домашнего чемпионата Азии.

На профессиональном ринге 25-летний боксер выступает с марта 2018 года.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинца Ивана Редкача жестоко наказали за укус соперника во время боя.

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