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Шелестюк прошел взвешивание перед субботним боем

Бокс
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Небитый украинец возвращается на ринг.

Шелестюк прошел взвешивание перед субботним боем
Новина українською

Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) 31 января в Шривпорте (штат Луизиана) в рамках серии ShoBox: The New Generation проведет бой с аргентинцем Луисом Альбертом Вероном (18-1-2, 9 КО), которого портал BoxRec ставит на 110-ю позицию в рейтинге лучших боксеров полусреднего веса.

Накануне 10-раундового боя оба боксера успешно вписались в лимит весовой категории. Шелестюк на весах показал 66,6 кг, а его оппонент из Аргентины потянул на 66,3 кг.

В последнем бою Тарас Шелестюк в марте прошлого года единогласным решением судей прошел малоизвестного Мартина Мартинеса (19-18-1, 12 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Шелестюка сорвался бой со звездным британцем.

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В статье: Бокс Тарас Шелестюк
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