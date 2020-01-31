Шелестюк прошел взвешивание перед субботним боем

Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) 31 января в Шривпорте (штат Луизиана) в рамках серии ShoBox: The New Generation проведет бой с аргентинцем Луисом Альбертом Вероном (18-1-2, 9 КО), которого портал BoxRec ставит на 110-ю позицию в рейтинге лучших боксеров полусреднего веса.

Накануне 10-раундового боя оба боксера успешно вписались в лимит весовой категории. Шелестюк на весах показал 66,6 кг, а его оппонент из Аргентины потянул на 66,3 кг.

В последнем бою Тарас Шелестюк в марте прошлого года единогласным решением судей прошел малоизвестного Мартина Мартинеса (19-18-1, 12 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Шелестюка сорвался бой со звездным британцем.