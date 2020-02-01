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Дэвид Хэй: В первом бою против Уайлдера мы наблюдали лучшую версию Фьюри

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Комментарий британца

Дэвид Хэй: В первом бою против Уайлдера мы наблюдали лучшую версию Фьюри
UA-Футбол
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Британский супертяжеловес, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй прокомментировал бой американского чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) и своего соотечественника Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО). Его слова цитирует IFL.TV:

"В первом бою мы наблюдали лучшую версию Фьюри. Но смена тренера Тайсоном наталкивает меня на то, чтобы поставить на Уайлдера.

Деонтей наиболее ударный супертяжеловес в истории. Я спарринговал с Владимиром Кличко в 10-унцовых перчатках. Уайлдер же ударил меня 18-унцовой перчаткой, и эффект был совсем другим, хотя я тоже был в шлеме.

Его удар не был чистым попаданием, но я помню, как подумал тогда: "Это парень точно достигнет особенного". Он способен держать удар. Я несколько раз жестко попал по нему, немного потряс его, но он устоял", - сказал Хэй.

Напомним, что бой Уайлдер - Джошуа 2 состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Тайсон Фьюри Дэвид Хэй Дионтей Уайлдер
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