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Деонтей Уайлдер: Для людей, которые любят Бога все делается только к лучшему

Бокс
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Комментарий чемпиона мира

Деонтей Уайлдер: Для людей, которые любят Бога все делается только к лучшему
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, американец Деонтей Уайлдер (42-0-1; 41 КО) прокомментировал свой следующий бой против британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО). Его слова цитирует TalkSports:

"Для людей, которые любят Бога, все делается только к лучшему. Мы с Фьюри - всего лишь два человека, которые выходят в ринг, чтобы сделать свою работу и выплеснуть друг на друга негативную энергию. За пределами ринга - мы ребята, которые верят в высшие силы, любят Бога и оказывают поддержку родным благодаря любимому занятию.

Хочу ли я драться 12 раундов? Мне не платят за дополнительное время. Никто не пытается пройти 12 раундов, тем более в супертяжелом весе. В этом дивизионе главное - мощь" - сказал Деонтей.

Напомним, что ранее Дэвид Хэй рассказал о фаворите боя Уайлдер - Фьюри 2.

Отметим что поединок Уайлдер - Фьюри 2 состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Дионтей Уайлдер
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