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Деонтей Уайлдер: Я всегда говорю соперникам, что им необходимо быть идеальными 12 раундов

Бокс
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Комментарий американского чемпиона

Деонтей Уайлдер: Я всегда говорю соперникам, что им необходимо быть идеальными 12 раундов
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уйалдер (42-0-1; 41 КО) рассказал о своем настрое перед поединками и о мощи своего нокаутирующего удара. Его слова цитирует BoxingNews 24:

"Это одна из тех вещей, где я наделен огромной силой. Это позволяет мне делать то, что я делаю. Этим я отличаюсь от других боксеров. Я могу показывать и использовать свою силу. Я способен воспользоваться своей мощью не только в первом раунде, но и в течение всего боя.

Я всегда говорю соперникам, что им необходимо быть идеальными 12 раундов - все 36 минут. Что касается меня, то мне надо быть идеальным в течение двух секунд, в буквальном смысле. Я могу ударить соперника по любой части тела и даже в лоб, и нокаутировать. Вы это видели в моем последнем бою.

Владеть нокаутирующий мощью правой руки - это очень хорошее чувство. Я не беспокоюсь из-за моих оппонентов. Это они должны переживать за меня. Многие думают только об одном. Мне кажется, что я снова и снова гипнотизирую людей своей правой рукой. Первое, что зрители хотят увидеть - что произойдет, когда я ударю соперника. Затем я наношу удар, и они хотят посмотреть на реакцию, им интересно, отправлю я соперника в нокаут", - сказал Уайлдер.

Напомним, что свой следующий бой Уайлдер проведет 23 февраля против британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Дионтей Уайлдер
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