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Постол и Рамирес скорее всего проведут бой в США

Бокс
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Бой должен был состояться в Китае

Постол и Рамирес скорее всего проведут бой в США
UA-Футбол
Новина українською

Поединок между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и американским чемпионом мира в первом полусреднем весе Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО) скорее всего пройдет в США.

TOP Rank сообщает, что даты и точного места проведения боя пока не называют, но вероятность проведения файта именно в США почти 100-процентная.

Напомним, что бой Постол - Рамирес должен был пройти 2 февраля в Китае, но из-за вспышки коронавируса, поединок был перенесен в другое место и на неопределенный срок.

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В статье: Виктор Постол Хосе Карлос Рамирес
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