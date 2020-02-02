Постол и Рамирес скорее всего проведут бой в США

Поединок между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и американским чемпионом мира в первом полусреднем весе Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО) скорее всего пройдет в США.

TOP Rank сообщает, что даты и точного места проведения боя пока не называют, но вероятность проведения файта именно в США почти 100-процентная.

Напомним, что бой Постол - Рамирес должен был пройти 2 февраля в Китае, но из-за вспышки коронавируса, поединок был перенесен в другое место и на неопределенный срок.