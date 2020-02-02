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Постол и Рамирес скорее всего проведут бой в США
Бой должен был состояться в Китае
Поединок между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и американским чемпионом мира в первом полусреднем весе Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО) скорее всего пройдет в США.
TOP Rank сообщает, что даты и точного места проведения боя пока не называют, но вероятность проведения файта именно в США почти 100-процентная.
Напомним, что бой Постол - Рамирес должен был пройти 2 февраля в Китае, но из-за вспышки коронавируса, поединок был перенесен в другое место и на неопределенный срок.
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