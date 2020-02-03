Гвоздик вернется на ринг в июне

Гвоздик в октябре прошлого года в объединительном бою техническим нокаутом в 10-м раунде проиграл Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял пояс WBC в полутяжелом весе.

Тренер украинца Тедди Атлас в комментарии для BoxingScene сообщил, что его подопечный вернется к делу не ранее июня. На февраль у Гвоздика в Нью-Йорке запланирован мини-лагерь.

Также Атлас подчеркнул, что слухи о желании Энди Руиса нанять его в тренеры не повредят карьере Гвоздика.

"Я должен убедиться, что наше сотрудничество с Руисом не будет мешать главному приоритету – моему единственному бойцу Александру Гвоздику", - сказал Тедди.

Ранее UA-Футбол сообщал, что обидчик Гвоздика Бетербиев свой следующий бой проведет в конце марта.