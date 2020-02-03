Джошуа готов отказаться от титула WBO, чтобы не драться с Усиком

Энтони Джошуа (23-1, 20 КО) в декабре прошлого года в реванше единогласным решением судей побил Энди Руиса (33-2, 22 КО) и вновь завладел титулами WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

2020 год британский чемпион должен начать защитой титула – IBF с Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) или WBO с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

"Если Джошуа хочет сохранить все титулы, то других вариантов у него нет: сперва бой с Пулевым, затем с Усиком.

Да, чемпионские пояса важны. Но куда важнее боксерское наследие. Поэтому я не сомневаюсь, что если ему пришлось бы отказаться от одного из титулов ради боя с победителем схватки между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, то он бы на это пошел.

На этот раз мы еще больше готовы пойти на уступки, чтобы заполучить бой с победителем реванша Уайлдера и Фьюри", - сказал Хирн.

Если Энтони Джошуа оставит пояс WBO вакантным, то Александр Усик может поспорить за него в бою с Дереком Чисорой. Этот поединок запланирован на март.