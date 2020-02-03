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Промоутер: Джошуа нужно проводить с Усиком бой сейчас, пока он не освоился

Бокс
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В противном случае Александр может победить

Промоутер: Джошуа нужно проводить с Усиком бой сейчас, пока он не освоился
Новина українською

Промоутер Спенсер Фирон сказал, что Энтони Джошуа (23-1, 12 КО) нужно как можно раньше встретиться с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

"Пулев очень долго ждал своего шанса. Будет честно, по отношении к Кубрату, дать бой сначала ему, а потом Усику.

Но на месте Джошуа я бы сказал Пулеву, что он будет следующим соперником, но после Усика. Потому что Усик – ходячий террор, большая проблема. Лучше подраться с ним сейчас.

Не нужно давать Усику освоиться в супертяжелом весе, пустить здесь свои корни. Он еще не чувствует себя здесь комфортно, но потом он принесет кучу проблем", – сказал Фирон.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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