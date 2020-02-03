Мейвезер пришел на Супербоул в куртке за 6,5 тысяч долларов

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший появился на Супербоуле-2020 в несколько экстравагантном наряде. Фотографию с Супербоула Мейвезер разместил на своей странице в "Инстаграме".

Куртка от Louis Vuitton стоит почти $ 6,5 тыс. долларов. Отличительной чертой наряда является то, что в куртку вшито сразу четыре сумки того же бренда — три спереди и одна сзади. Пользователи в комментариях раскритиковали Мейвезера за его наряд, подшучивая над ним.

Напомним, Флойд Мейвезер и президент UFC Дэна Уайт готовят совместный проект по возвращению боксёра в большой спорт. Детали их соглашения не известны. Ожидается, что Флойд выступит осенью 2020 года.