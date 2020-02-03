Фьюри рассказал, с кем бы хотел провести прощальный бой

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри намерен завершить карьеру после поединка с Дереком Чисорой.

"Я нокаутирую Уайлдера, и он после этого не захочет устраивать реванш. Затем я подерусь с Джошуа и тоже побью его.

Я всегда говорил своему старому напарнику Дереку Чисоре, что устрою с ним прощальный бой.

Возможно, мы подеремся на стадионе "Олд Траффорд". Это будет финал моей фантастической карьеры", – сказал Фьюри.