Хирн: Я думаю, что победитель реванша Уайлдер – Фьюри должен провести бой против Джошуа

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа, хочет организовать поединок подопечного с победителем матча-реванша между чемпионом WBC в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером и Тайсона Фьюри.

"Я думаю, что победитель реванша Уайлдер – Фьюри должен провести бой против Джошуа, если он побьет Пулева.

Если реванш Уайлдера и Фьюри не оправдает ожидания, никто не захочет увидеть трилогию.

Каждый захочет увидеть бой Джошуа против Уайлдера или Фьюри. Если нет, тогда мы будем драться против Александра Усика, если он победит Дерека Чисору", – сказал Хирн.

Реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе