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Тедди Атлас: Вместо воды Ломаченко пьет в углу простое моторное масло

Бокс
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По мнению специалиста украинец не просто боксер, а машина

Тедди Атлас: Вместо воды Ломаченко пьет в углу простое моторное масло
Новина українською

Известный тренер Тедди Атлас поделился своим мнением по поводу боя Василий Ломаченко – Теофимо Лопес, который должны подтвердить на этой неделе:

"Ломаченко – это машина. Я забыл, как его называют сейчас. Матрица? Я называю его "мехом" – механизмом.

Я раньше комментировал его бои для ESPN, так что я очень хорошо знаю Василия. Ломаченко – хороший, очень умный парень. У него отличная команда. Василий – партнер по команде моего Александра Гвоздика. Он потрясающий внутри и вне ринга.

Ломаченко – машина. Я думаю, что вместо воды или других жидкостей он пьет в углу простое моторное масло. По части техники он очень хорош. Он – Матрица с углами и Нео, который показывает вам все эти углы из "Матрицы".

Интересная вещь здесь в том, сможет ли "мех" обезвредить бомбу, потому что Лопес – молодой парень, ему 22 года. Теофимо только что выиграл титул, он может ударить и он верит в себя. Молодые парни не знают, что кто-то может быть лучше их. Этим они и опасны.

Они просто верят, что могут сделать это. Такие бойцы не знают, как проигрывать. Да, у них есть молодость, вера и сила. Они движимы ими".

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В статье: Василий Ломаченко Тедди Атлас
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Источник:
sport.ua
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