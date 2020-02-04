Гассиев получил соперника по дебюту в супертяжелом весе

Камбэк Гассиева состоится 29 февраля во Фриско (штат Техас) в андеркарде боя Майки Гарсия и Джесси Варгаса. В супертяжелом весе россиянин дебютирует в бою с малоизвестным американцем Джерри Форрестом (26-3, 20 КО).

Бой с Форрестом станет для Гассиева первым с июля 2018 года, когда осетин в Москве разгромно проиграл Александру Усику (17-0, 13 КО) в бою за титул Суперсерии и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

После первого поражения в карьере Гассиев перенес операцию на плече, а его возвращение на ринг неоднократно откладывалось.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Энтони Джошуа готов отказаться от боя с Александром Усиком.