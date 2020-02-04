Фьюри раскритиковал Уайлдера за запах изо рта

Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) 22 февраля в Лас-Вегасе проведут бой-реванш.

"Что меня больше всего пугает в Уайлдере? Его дыхание из гигантского рта. У него рот, как у тираннозавра со всеми его зубами. А дыхание вонючее. Если ты смотришь это, Уайлдер, почисть зубы, закинь какую-нибудь жвачку в рот в следующий раз. Это единственная пугающая вещь в Деонтэе Уайлдере.

Он вообще не страшен для меня. Он маленький худой человечек, который пытается скопировать то, что делаю я. Но он никогда не сможет быть тем, кем являюсь я", - сказал Фьюри.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся в конце 2018 года и завершился спорной ничьей. Британец дважды падал, но имел преимущество в большинстве раундов.