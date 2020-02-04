Уайлдер: Я очень разочарован в Руисе

Руис в июне прошлого года сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и стал чемпионом WBA, WBO и IBF. В реванше мексиканец набрал вес и без шансов проиграл по судейским запискам.

"Я очень разочарован в Руисе. Может быть, по той причине, что я был так увлечен этим. Я действительно хотел видеть, как он достигает величия. Он пришел в бокс, будучи на грани от выселения из своей квартиры. Я никогда не хочу знать, каково это быть бездомным, но это была грань, на которой он находился.

У него был большой шанс стать мегазвездой. Руис четыре раза сбил с ног Джошуа, нокаутировал его, но в реванше все упустил", - цитирует Уайлдера ESPN.

Деонтей Уайлдер вернется на ринг 22 февраля – в Лас-Вегасе американец проведет защиту титула WBC в реванше с Тайсоном Фьюри.