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Уайлдер: Я очень разочарован в Руисе

Бокс
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Деонтей Уайлдер (42-0-1, 40 КО) высказался об Энди Руисе (33-2, 22 КО).

Уайлдер: Я очень разочарован в Руисе
Новина українською

Руис в июне прошлого года сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и стал чемпионом WBA, WBO и IBF. В реванше мексиканец набрал вес и без шансов проиграл по судейским запискам.

"Я очень разочарован в Руисе. Может быть, по той причине, что я был так увлечен этим. Я действительно хотел видеть, как он достигает величия. Он пришел в бокс, будучи на грани от выселения из своей квартиры. Я никогда не хочу знать, каково это быть бездомным, но это была грань, на которой он находился.

У него был большой шанс стать мегазвездой. Руис четыре раза сбил с ног Джошуа, нокаутировал его, но в реванше все упустил", - цитирует Уайлдера ESPN.

Деонтей Уайлдер вернется на ринг 22 февраля – в Лас-Вегасе американец проведет защиту титула WBC в реванше с Тайсоном Фьюри.

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В статье: Дионтей Уайлдер Энди Руис
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