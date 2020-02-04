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Фьюри будет использовать бензин при подготовке к реваншу с Уайлдером
Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) продолжает удивлять.
В интервью порталу The Sun британский экс-чемпион рассказал, за счет чего планирует повысить свою ударную силу перед вторым боем с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.
"Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Джо Джойс. Он посоветовал мне окунать руки в бензин – так они укрепляются.
Поэтому в последние три-четыре недели тренировочного лагеря для укрепления я буду окунать руки в бензин на пять минут в день. В случае Джойса это работало, поэтому я тоже попробую", - сказал Фьюри.
Бой-реванш между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Фьюри раскритиковал Уайлдера за его запах изо рта.