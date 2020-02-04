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Лопес: Ломаченко знает, что его время на исходе

Бокс
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Теофимо хочет одолеть украинца

Лопес: Ломаченко знает, что его время на исходе
Новина українською

Соперник украинского чемпиона по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) считает, что основным его преимуществом над опытным украинцем, которому вскоре исполнится 32 года, является возраст.

"Вот как мы смотрим на все это: я собираюсь стать крупной звездой. Но единственная разница заключается в том, что если я встречусь с Ломаченко и побью его, мой подъем на вершину будет более быстрым.

Лома вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе, стараясь изо всех сил творить историю. Он знает, что его время на исходе.

Мне 22 года, меня ждет долгая карьера. Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможность шокировать мир и сотворить историю еще эффектнее, чем в бою с Комми".

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
XSport.ua
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