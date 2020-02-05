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Усик ответил стихом ветерану АТО
Тот назвал боксера обезьяной
Александр Усик готовится к бою против Дерека Чисоры, накануне он написал стих.
Ранее ветеран АТО назвал Ломаченка и Усика обезьянами.
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Комментарии (1)
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Helgi65 ( Киев)
05.02.2020 в 20:39
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