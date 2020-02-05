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Усик ответил стихом ветерану АТО

Бокс
(2 голосов)

Тот назвал боксера обезьяной

Усик ответил стихом ветерану АТО
Новина українською

Александр Усик готовится к бою против Дерека Чисоры, накануне он написал стих.

Ранее ветеран АТО назвал Ломаченка и Усика обезьянами.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Комментарии (1)
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Helgi65 ( Киев)
05.02.2020 в 20:39
усик не обезьяна,усик обычный российский пользованный презерватив!
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