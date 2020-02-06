Неожиданно. Фьюри в реванше попробует нокаутировать Уайлдера

Бой-реванш между Фьюри и чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

В первом бою Фьюри дважды поднимался после нокдаунов. Британец выглядел предпочтительней в большинстве раундов, но Уайлдер вытянул бой на ничью.

"Сейчас я готовлюсь к куда более агрессивному стилю. Комбинирую, выбрасываю намного больше ударов, атакую.

Какой смысл в том, чтобы все время повторяться? И, главное, ну и что, что я перебоксировал Уайлдера в первом бою? Что мне это дало? Разве это сработало?

Самое ужасное для меня – проиграть по очкам. Лучше пускай меня вынесут с ринга, лучше быть нокаутированным, чем проиграть решением судей. Именно этим я и отличаюсь от остальных бойцов.

Неважно, что произойдет в реванше с Уайлдером. Я в любом случае доволен карьерой. Добился всего, о чем мог только мечтать. И при этом заработал кучу денег", - сказал Фьюри.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Фьюри будет использовать бензин при подготовке к реваншу с Уайлдером.