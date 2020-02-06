Ломаченко получит рекордный гонорар за бой с Лопесом

В статусе чемпиона WBC Franchise, WBA и WBO Ломаченко ориентировочно в апреле-мае 2020 года проведет бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Первый в карьере поединок за звание абсолютного чемпиона мира принесет Ломаченко рекордный гонорар. Ожидается, что за бой с Лопесом Василий заработает 4,5 миллиона долларов. После выплаты налогов и комиссий промоутеру и менеджерам на руках у двукратного олимпийского чемпиона останется около 2,5 миллионов долларов.

Как известно, Ломаченко гонорары за бои делит 50 на 50 со своим тренером и отцом Анатолием Николаевичем. Таким образом, Василий за бой с Лопесом пополнит свое финансовое состояние примерно на 1,25 миллиона долларов.

Ранее тренер Гвоздика заявил, что Теофимо Лопес не готов к бою с Василием Ломаченко.