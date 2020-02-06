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Хирн: Практически все готово для боя Усик - Чисора

Бокс
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Бой состоится летом

Хирн: Практически все готово для боя Усик - Чисора
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Промоутер Эдди Хирн рассказал, что вскоре будет официально объявлено о трех согласованных боях супертяжелого веса.

Это поединки Александр Усик - Дерек Чисора, Энтони Джошуа - Кубрат Пулев, а также Диллиан Уайт - Александр Поветкин. Как сказал Хирн, переговоры немного затянулись, поэтому бои состоятся не раньше лета.

"Мы близки к подписанию контракта на бой Джошуа - Пулев. Поединок пройдет летом на стадионе "Тоттенхэма". Энтони хочет драться в Лондоне, это его главное условие. Бой должен состояться в июне.

Кроме того, практически все готово для боя Усик - Чисора. Это заняло чуть больше времени, поэтому бой состоится на несколько недель позже ожидаемого.

И еще согласован бой Диллиан Уайт - Александр Поветкин. Так что британских фанов ждет яркое лето с тремя большими боями", - обещает Хирн.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Эдди Хирн
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