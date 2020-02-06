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Украинец Довгун: Со мной отказались от боя, когда узнали, что я из Украины

Бокс
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Наших боксеров боятся в США

Украинец Довгун: Со мной отказались от боя, когда узнали, что я из Украины
Новина українською

Украинский боксер второго легчайшего веса Олег Довгун (10-0, 3 КО) признался, что Украина считается сильной боксерской страной:

В Штатах сейчас Василий Ломаченко достаточно популярен. И все, наверное, знают, что он украинец.

...Половина людей не знают, где Украина – я им объясняю. Среди простых людей знают Ломаченко. В боксерских кругах Украина считается сильной боксерской страной.

Недавно шло к подписанию контракта на бой с хорошим американцем. Но они подумали и отказались от боя со мной, потому узнали, что я из Украины. Если я из Украины уехал в Штаты и боксирую там – значит я хороший боксер. Американцев в одном весе может 300 человек быть. А если украинец в Штатах, – они его боятся, можно так сказать.

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В статье: Василий Ломаченко Олег Довгун
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Источник:
XSport.ua
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