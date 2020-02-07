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Мейвезер сообщил Пакьяо, что не вернется на ринг

Бокс
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Реванш между двумя легендами не состоится.

Мейвезер сообщил Пакьяо, что не вернется на ринг
Новина українською

В сентябре прошлого года Флойд Мейвезер заинтриговал болельщиков, анонсировав выставочный бой с Мэнни Пакьяо. С тех пор американец пересмотрел свои планы и больше не хочет возобновлять карьеру.

Журналист ESPN Стив Ким, ссылаясь на слова менеджера Мейвезера Шона Гиббонса, сообщил, что представители Флойда связались с командой Пакьяо и сообщили, что реванша не будет.

Мейвезер и Пакьяо дрались в 2015 году – Флойд победил единогласным решением судей, а поединок стал самым денежным в истории профессионального бокса.

Мэнни Пакьяо в последнем бою побил Кита Турмана и завоевал пояс суперчемпиона WBA в полусреднем весе.

Флойд Мейвезер по правилам бокса не дрался с 2017 года, когда техническим нокаутом одолел звезду UFC Конора МакГрегора.

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В статье: Мэнни Пакьяо Флойд Мейвезер
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