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Пакьяо выбирает между четырех соперников

Бокс
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Легендарный филиппинец планирует активно провести 2020 год.

Пакьяо выбирает между четырех соперников
Новина українською

Камбэк Пакьяо на ринг ожидается в июне-июле, а на бой с 41-летним ветераном претендуют четыре звездных боксера, сообщает инсайдер ESPN Стив Ким.

Согласно источнику, менеджеры Пакьяо рассматривают кандидатуры Эррола Спенса (26-0, 21 КО), Дэнни Гарсия (36-2, 21 КО), Шона Портера (30-3-1, 17 КО) и Майки Гарсия (39-1, 30 КО).

Пакьяо планирует в 2020 году провести два поединка. Если все пройдет по плану филиппинца, то во второй раз мы увидим его на ринге ближе к концу года.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле прошлого года побил Кита Турмана и завоевал пояс суперчемпиона WBA в полусреднем весе.

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В статье: Мэнни Пакьяо Бокс
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