  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Далакян прошел взвешивание перед защитой титула
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Далакян прошел взвешивание перед защитой титула

Бокс
(2 голосов)

Артем Далакян (19-0, 14 КО) в субботу в четвертый раз будет защищать свой пояс.

Далакян прошел взвешивание перед защитой титула
Новина українською

Украинский чемпион WBA в наилегчайшем весе 8 февраля в Киеве проведет бой с боксером из Венесуэлы Хосбером Пересом (16-2, 14 КО).

За день до боя боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Далакян на весах показал 50,6 кг и вписался в лимит весовой категории. Перес оказался на 400 граммов легче – 50,2 кг.

Видео взвешивания Далакяна:

Бой Далакян – Перес состоится в КВЦ Парковый в субботу, 8 февраля. В прямом эфире вечер бокса в Киеве покажет телеканал XSPORT.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Артем Далакян готов поучаствовать в третьем сезоне Суперсерии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Артем Далакян Хосбер Перес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...