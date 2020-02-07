Далакян прошел взвешивание перед защитой титула

Украинский чемпион WBA в наилегчайшем весе 8 февраля в Киеве проведет бой с боксером из Венесуэлы Хосбером Пересом (16-2, 14 КО).

За день до боя боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Далакян на весах показал 50,6 кг и вписался в лимит весовой категории. Перес оказался на 400 граммов легче – 50,2 кг.

Видео взвешивания Далакяна:

Бой Далакян – Перес состоится в КВЦ Парковый в субботу, 8 февраля. В прямом эфире вечер бокса в Киеве покажет телеканал XSPORT.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Артем Далакян готов поучаствовать в третьем сезоне Суперсерии.