Тайсон Фьюри: Я тот, кто приехал в Америку и завоевал ее

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) поделился впечатлениями от своего первого боя в США и рассказал о возможном бое против Энтони Джошуа (23-1; 21 КО). Его слова цитирует The Sun:

"Послушайте, этот бой состоится только в Лас-Вегасе и больше нигде. Поединок пройдет на MGM Grand Garden Arena. Я тот, кто приехал в Америку и завоевал ее.

Когда Джошуа приехал в США, он был сбит с ног маленьким толстяком. В реванше Джошуа весь вечер убегал от маленького толстяка как овчарка. Он просто бросался наутек. Я считаю, что это было возмутительно. Он бегал весь вечер как мразь. Это позорно", - сказал Фьюри.

Напомним, что свой следующий бой Тайсон проведет 23 февраля в Лас-Вегасе (США) против чемпиона мира по версии WBC, американец Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО).