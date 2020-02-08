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Тайсон Фьюри: Я тот, кто приехал в Америку и завоевал ее

Бокс
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Тайсон Фьюри: Я тот, кто приехал в Америку и завоевал ее
UA-Футбол
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Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) поделился впечатлениями от своего первого боя в США и рассказал о возможном бое против Энтони Джошуа (23-1; 21 КО). Его слова цитирует The Sun:

"Послушайте, этот бой состоится только в Лас-Вегасе и больше нигде. Поединок пройдет на MGM Grand Garden Arena. Я тот, кто приехал в Америку и завоевал ее.

Когда Джошуа приехал в США, он был сбит с ног маленьким толстяком. В реванше Джошуа весь вечер убегал от маленького толстяка как овчарка. Он просто бросался наутек. Я считаю, что это было возмутительно. Он бегал весь вечер как мразь. Это позорно", - сказал Фьюри.

Напомним, что свой следующий бой Тайсон проведет 23 февраля в Лас-Вегасе (США) против чемпиона мира по версии WBC, американец Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО).

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В статье: Тайсон Фьюри
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