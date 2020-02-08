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Украинец Выхрист взял вес накануне дебютного боя на профи-ринге

Бокс
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Пожелаем победы нашему боксеру

Украинец Выхрист взял вес накануне дебютного боя на профи-ринге
UA-Футбол
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Украинский супертяж Виктор Выхрист сегодня дебютирует на профессиональном ринге. Наш боксер в Германии выйдет на бой против белоруса Андрея Мазаника (13-10, 10 КО).

Накануне поединка бойцы прошли церемонию взвешивания. Так, под Выхристом весы показали 105,6 кг., в то время как его соперник оказался на 200 граммов тяжелее (105,8 кг.)

Отметим, что этот поединок пройдет в рамках боксерского вечера, главным событием которого станет противостояние африканца Кевина Ларены и местного боксера Фирата Арслана.

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В статье: Виктор Выхрист
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