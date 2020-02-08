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Деонтей Уайлдер о Фьюри: Он нервничает, потому что был в нокдауне

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Деонтей Уайлдер о Фьюри: Он нервничает, потому что был в нокдауне
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1; 41 КО) прокомментировал свой следующий бой против британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) и рассказал о плане на поединок. Его слова цитирует BoxingScene:

"Конечно, я могу выиграть бой на судейских записках. В боксе возможно все. Я не переживаю по поводу своего боксерского IQ или уровня своих навыков. Я очень уверен в том, что делаю и говорю. Это делает меня тем, кем я есть. Вот почему я все еще непобедим, а все мои соперники почувствовали вкус ринга. Вы свидетели истории.

Когда я выхожу в ринг, то не пытаюсь играть с огнем, проигрывать раунды или делать что-то в этом роде. Никто не хочет проигрывать раунды. Но если вы владеете такой сокрушительной силой, как у меня, то это не должно вас сильно беспокоить. Бой длится 12 раундов, 36 минут. Кто-то должен сделать ошибку. Допускаю, что и не одну. Оппонентам необходимо быть идеальными на протяжении 12 раундов. Мне нужно идеально отработать в течение двух секунд.

Мои кулаки - груши для сноса зданий. Я говорил Фьюри, что очищу его от грехов. Он нервничает, поскольку уже был в нокдауне. Просто представьте себя на его месте у ту ночь. Он не знает, как тогда поднялся. Это пугает не только Фьюри, но и его родных, друзей и всех остальных. Вот почему они не хотят, чтобы он снова дрался со мной", - сказал Уайлдер.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 23 февраля в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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