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Теофимо Лопес объявил дату поединка против Василия Ломаченко
Бой состоится в конце мая
Американский чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) объявил дату боя против украинского чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
На своей официальной странице в Twitter он сделал пост с датой 30 мая.
Скорее всего, стороны уже на финишной прямой для согласования всех деталей и скоро объявят официальный постер боя.
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