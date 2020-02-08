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Теофимо Лопес объявил дату поединка против Василия Ломаченко

Бокс
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Бой состоится в конце мая

Теофимо Лопес объявил дату поединка против Василия Ломаченко
UA-Футбол
Новина українською

Американский чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) объявил дату боя против украинского чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

На своей официальной странице в Twitter он сделал пост с датой 30 мая.

Теофимо Лопес объявил дату поединка против Василия Ломаченко - изображение 1

Скорее всего, стороны уже на финишной прямой для согласования всех деталей и скоро объявят официальный постер боя.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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