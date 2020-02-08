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Далакян защитил титул WBA

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(5 голосов)

Украинец в четвёртый раз кряду оставляет пояс у себя

Далакян защитил титул WBA
UA-Футбол
Новина українською

Украинец Артём Далакян защитил чемпионский пояс в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA. В титульном бою, который сегодня состоялся в Киеве, наш боксёр справился с венесуэльцем Хосбергом Пересом.

Соперники в достаточно осторожной манере начали поединок, однако постепенно украинец взял контроль над рингом. Впрочем, это не помешало претенденту провести несколько своих опасных атак. Начиная с пятого раунда у Далакяна стали проходить серьёзные акцентированные удары в голову. Однако Перес благодаря своей настырности и хорошей физической готовности активно продолжал идти вперёд. В итоге, достаточно рваный темп боя с множеством клинчей прошёл все 12 раундов без нокдаунов и нокаута. Поэтому судьбу титула пришлось решать судьям. Фемида единогласным решением отдала победу украинцу (118:110, 117:112, 117:111).

Это 20-я победа 32-летнего Далакяна на профессиональном ринге. Не исключено, что следующий бой Атёма будет объединительным. Этот вопрос должен решиться в ближайшее время.

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В статье: Артем Далакян WBA
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