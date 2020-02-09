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Вот это дебют: Виктор Выхрист менее чем за минуту одержал победу в первом бою на профи-ринге. Видео

Бокс
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Украинец забил соперника

Вот это дебют: Виктор Выхрист менее чем за минуту одержал победу в первом бою на профи-ринге. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Виктор Выхрист (1-0, 1 КО) успешно дебютировал на профессиональном ринге. В своем первом поединке он в буквальном смысле этого слова забил своего оппонента, белоруса Андрея Мазаника (13-11, 10 КО).

Бой начался довольно спокойно, но продолжился в том же темпе недолго - украинец провел мощный правый боковой, чем заметно потряс соперника, тот начал отходить назад, а Виктор, поняв, что дело за малым насел и добил оппонета. Тот упал на канвас ринга, а команда выбросила белое полотенце.

Видео нокаута:

Напомним, что вчера успешно защитил титул чемпиона мира украинец Артем Далакян.

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В статье: Виктор Выхрист
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