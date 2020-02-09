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Артем Далакян: Что-то получилось, где-то оказался не готов

Бокс
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Комментарий чемпиона

Артем Далакян: Что-то получилось, где-то оказался не готов
UA-Футбол
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Чемпион мира в легчайшем по версии WBA Артем Далакян (18-0, 13 КО) прокомментировал свою победу в бою против венесуэльца Хосберга Переса (17-2, 12 КО). Его слова цитирует XSport:

"Что-то получилось, где-то недоработал. Бой оказался полный, я к этому готовился. Я хотел ударить, но понимал, что лучше не рисковать. Можно было и пропустить, сложно было.

Сейчас 2-3 дня отдохнем, дальше будем решать, что делать в плане следующих поединков", - сказал Далакян.

Фотоотчет с боя вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Артем Далакян
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