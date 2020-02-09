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Василий Ломаченко: Когда я перешел в профессионалы, то не хотел становиться обычным бойцом

Бокс
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Василий Ломаченко: Когда я перешел в профессионалы, то не хотел становиться обычным бойцом
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в интервью каналу Schable 1997 рассказал о начале своей профи-карьеры и о тогдашних планах.

"Каждый любитель мечтает о том, чтобы стать профессионалом, о поясе чемпиона мира. Я не исключение.

Когда я пришел в профессионалы, я не хотел становиться обычным боксером. Мне хотелось сделать что-то, чего не делал никто до меня. Поэтому я хотел сразу же боксировать за титул чемпиона. Но этого не могли организовать.

Я хотел просто ворваться в профессиональный бокс и заявить о себе на весь мир", - сказал Ломаченко.

Напомним, что ранее чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян защитил свой титул.

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В статье: Василий Ломаченко
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