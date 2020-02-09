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Шокирующее признание Тайсона Фьюри: Я собирался на большой скорости врезаться в мост

Бокс
(1 голосов)

Признание британца

Шокирующее признание Тайсона Фьюри: Я собирался на большой скорости врезаться в мост
UA-Футбол
Новина українською

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) рассказал, как однажды хотел свести счеты с жизнью.

"Однажды я проснулся и подумал, что сегодня положу всему этому конец. Я направлялся в сторону моста. Я собирался на очень большой скорости врезаться автомобилем в мост. У меня просто не было амбиций жить.

Перед тем, как приблизиться к мосту, я услышал голос. Он говорил мне: "Не делай этого, ты разрушишь жизни своей семьи". Я немедленно развернул автомобиль. Тогда я впервые подумал: "Хорошо, сейчас или никогда. Я должен немедленно вернуться к нормальной жизни" - сказал Тайсон.

Напомним, что уже 23 февраля Фьюри проведет бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО). Поединок состоится в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Тайсон Фьюри
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talksport

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