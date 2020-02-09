Тайсон Фьюри о травме глаза: Я уверен, что она будет открываться в бою

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) рассказал, удалось ли ему полностью залечить травму глаза, которую он получил во время своего последнего боя против шведа Отто Валина. Его слова цитирует SkySports:

"С глазами все хорошо. Глаз зажил достаточно хорошо. Есть ли риск? Я не знаю, потому что я не хирург.

Я уверен, что травма будет открываться. Я ничего не могу с этим поделать. Если она открывается, то она открывается. Это вне моего контроля. Я ничего не могу поделать с этим открытием травмы в бою" - сказал Фьюри.

Напомним, что следующий бой Тайсон проведет против американского чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) уже 23 февраля в Лас-Вегасе (США).