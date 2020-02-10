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Украинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений

Бокс
(5 голосов)

Павел Журавлев высказался на скандальную тему.

Украинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений
Новина українською

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в начале января в Instagram опубликовал провокационное видео в поддержку православья с российским спецназом и благодарностью «вежливым людям».

Позже чемпион мира в легком весе объяснился перед фанатами, заявив, что суть его видео была не в людях с триколором.

"Меня это немного удивляет и разочаровывает. Я немного знаком с Ломаченко, у меня о нем только лучшие впечатления как о человеке. Давайте будем честны, в Украине он настоящий герой, величина, которая войдет в историю. Он всегда отличался тем, что носил на все бои украинский флаг, подчеркивал, откуда он родом.

На основании одного ролика, происхождение которого пока непонятно, делать преждевременные выводы я бы не стал. Мое личное мнение – Василий был больше увлечен текстом, и не досмотрел видео до конца.

Ну а триколор на форме военных можно было и не увидеть. Но лучшим вариантом будет комментарий самого Василия о том, как он относится к «вежливым людям», и стоит ли им говорить спасибо.

Хотел бы увидеть доходчивое объяснение Василия, не в стихах. Чтобы те, кто волнуется, – перестали волноваться, а те, кто радуются, – перестали или продолжили радоваться", - сказал Журавлев на своем канале на YouTube.

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В статье: Василий Ломаченко Павел Журавлев
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