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Бой Усик-Чисора откладывается из-за травмы украинца

Бокс
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У Александра Усика (17-0, 13 КО) снова возникли проблемы.

Бой Усик-Чисора откладывается из-за травмы украинца
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Промоутер украинца Эдди Хирн сообщил, что бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) до сих пор официально не подтвержден по той причине, что у Усика травма.

"Ему нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - сказал Хирн.

Из-за травмы локтя Усик в 2019 году долго не мог дебютировать в супертяжелом весе. Александру пришлось отменять бой с Карлосом Такамом, а его камбэк состоялся лишь в октябре прошлого года – спустя год после поединка с Тони Беллью в Манчестере.

Александр Усик в первом бою в хэвивейте техническим нокаутом в Чикаго побил Чазза Уизерспуна.

Ранее UA-Футбол сообщал, что американец Расселл потребовал реванш с Ломаченко.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Эдди Хирн
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Источник:
iSport.ua
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