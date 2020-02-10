Бой Усик-Чисора откладывается из-за травмы украинца

Промоутер украинца Эдди Хирн сообщил, что бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) до сих пор официально не подтвержден по той причине, что у Усика травма.

"Ему нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - сказал Хирн.

Из-за травмы локтя Усик в 2019 году долго не мог дебютировать в супертяжелом весе. Александру пришлось отменять бой с Карлосом Такамом, а его камбэк состоялся лишь в октябре прошлого года – спустя год после поединка с Тони Беллью в Манчестере.

Александр Усик в первом бою в хэвивейте техническим нокаутом в Чикаго побил Чазза Уизерспуна.

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