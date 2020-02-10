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Уайлдер: Реванш с Фьюри будет совершенно другим

Бокс
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Бой состоится 22 февраля

Уайлдер: Реванш с Фьюри будет совершенно другим
Новина українською

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о том, как пройдет матч-реванш против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

"Многое будет другим в реванше. Это будет совершенно другой бой. Я не изменил свои тренировки.

Я сделаю то, что умею делать. Фьюри сказал, что нокаутирует меня во втором раунде, но никто в это не верит", – рассказал Уайлдер.

Реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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