Бой Ломаченко – Лопес может пройти 30 мая

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) впервые в карьере может провести бой по системе PPV (плати и смотри). Об этом сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Согласно источнику, бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) может пройти 30 мая в Нью-Йорк, а стоимость трансляции для жителей США будет меньше 75 долларов.

Василий Ломаченко в последнем бою в августе прошлого года единогласным решением судей побил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC в легком весе.

Теофимо Лопес в середине декабря быстро нокаутировал Ричарда Комми и отобрал у африканца пояс IBF.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений.