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У Выхриста могут отобрать стипендию и квартиру

Бокс
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Виктор Выхрист (1-0, 1 КО) стал фигурантом скандала.

У Выхриста могут отобрать стипендию и квартиру
Новина українською

Выхрист 28 января неожиданно для Федерации бокса Украины подписал контракт с компанией ЕС Boxing Promotion и перешел на профессиональный ринг. Спустя две недели Виктор успешно дебютировал в новом статусе, нокаутировав в первом раунде белоруса Андрея Мазаника.

Теперь управление молодежи и спорта для сессии Кременчугского городского совета планирует лишить Выхриста стипендии.

Разделить 6-тысячную стипендию Выхриста местные чиновники планируют между Русланом Артыщенко (бокс), Ильей Семенцовым (греко-римская борьба) и Кириллом Щавой (велоспорт).

Также у Выхриста могут отобрать и служебную квартиру, потому что в боксер в течение 10 лет должен был тренировать детей в СДЮШОР и представлять Кременчуг на внутренних и международных соревнованиях.

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В статье: Бокс Виктор Выхрист
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Источник:
Телеграф
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