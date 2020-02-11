Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Выхриста могут отобрать стипендию и квартиру
Виктор Выхрист (1-0, 1 КО) стал фигурантом скандала.
Выхрист 28 января неожиданно для Федерации бокса Украины подписал контракт с компанией ЕС Boxing Promotion и перешел на профессиональный ринг. Спустя две недели Виктор успешно дебютировал в новом статусе, нокаутировав в первом раунде белоруса Андрея Мазаника.
Теперь управление молодежи и спорта для сессии Кременчугского городского совета планирует лишить Выхриста стипендии.
Разделить 6-тысячную стипендию Выхриста местные чиновники планируют между Русланом Артыщенко (бокс), Ильей Семенцовым (греко-римская борьба) и Кириллом Щавой (велоспорт).
Также у Выхриста могут отобрать и служебную квартиру, потому что в боксер в течение 10 лет должен был тренировать детей в СДЮШОР и представлять Кременчуг на внутренних и международных соревнованиях.