Апсет века. Вспоминаем, как 30 лет назад Тайсона нокаутировали в Токио. ВИДЕО

Майк Тайсон считался самым неуязвимым человеком на планете, пока в феврале 1990 года на его пути не повстречался Джеймс Дуглас, у которого на момент боя уже было четыре поражения на профи-ринге, а потому все ждали быстрой расправы от «Железного Майка».

С первых секунд боя Дуглас показал, что не боится Тайсона. Претендент отлично работал джебом и не позволял Майку выйти на убийственную дистанцию. Дуглас хладнокровно отбивал все атаки фаворита и сохранял холодную голову, в то время как Тайсон постепенно начал терять контроль над собой.

Казалось, переломный момент боя наступил в концовке 8-го раунда, когда Дуглас пропустил правый апперкот и оказался в нокдауне. Претенденту откровенно повезло, что рефери начал отсчитывать в тот момент, когда до конца раунда оставалось буквально несколько секунд.

Удивительно, но даже после падения Дуглас не отклонился от своего курса и продолжил диктовать условия боя. Обессиленный Тайсон не выдержал напора претендента и вскоре стал соавтором одного из самых культовых нокаутов в истории бокса. Дуглас в 10-м раунде серией размашистых ударов сбил Тайсона с ног и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF.

Майк Тайсон – Бастер Дуглас. Лучшие моменты боя:

Бой в Токио негативно отразился на судьбах двух боксеров – Бастер Дуглас быстро потерял титулы после поражения от Эвандера Холифилда и больше никогда не претендовал на что-то серьезное, а Майк Тайсон вскоре попал в тюрьму за изнасилование и не смог полноценно перезагрузить свою карьеру.