Выхрист будет судиться с Федерацией бокса Украины

Как известно, украинский боксер Виктор Выхрист в конце января неожиданно завершил любительскую карьеру и подписал контракт с немецкой промоутерской компанией. В минувшую субботу Выхрист дебютировал в профессионалах, отправив соперника в нокаут в первом раунде.

Федерация бокса Украины в ответ на решение Выхриста отстранила его от всех официальных мероприятий на три года. Менеджер боксера Андрей Котельник без ответа оставлять эту ситуацию не собирается.

"Перед Европейскими играми в Минске президент ФБУ Владимир Продивус лично пообещал победителям турнира призовые в размере 10 000 евро. Но никаких призовых за победу в Минске Виктор так и не увидел. Насколько мне известно, их также не увидел ни один из наших чемпионов и призеров Европейских игр. Да и вообще, было бы неплохо, чтобы ФБУ рассчиталось с долгами перед боксерами и тренерами, которые участвовали в проекте «Украинские Атаманы»

Если Федерация бокса Украины так переживает за своих боксеров, почему не выполняются обещания? Все просто: подписываете контракты с ребятами, достойно поддерживайте их. И не переживайте, что боксер от вас уйдет, ведь все отношения регламентированы контрактом. Но дополнительной помощи от ФБУ нет. Поэтому каждый боксер выбирает собственный путь. Кто имеет право их за это осуждать? Уверен, что Виктор сделал правильный выбор", - сказал Котельник.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Выхриста могут отобрать стипендию и квартиру.