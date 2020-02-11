  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Красюк: У Усика нет новой травмы
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красюк: У Усика нет новой травмы

Бокс
(1 голосов)

Александр Красюк прокомментировал заявление Эдди Хирна.

Красюк: У Усика нет новой травмы
Новина українською

Накануне британский промоутер Усика сообщил, что украинец из-за проблем с локтем проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) не ранее мая, хотя изначально предполагалось, что поединок состоится в мае или апреле.

"Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", - отметил Красюк.

Усик в прямом эфире на своей странице в Instagram также подтвердил отсутствие у него новой травмы.

Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе в октябре прошлого года – в Чикаго украинец техническим нокаутом прошел Чазза Уизерспуна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Александр Красюк Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...