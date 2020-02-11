Красюк: У Усика нет новой травмы

Накануне британский промоутер Усика сообщил, что украинец из-за проблем с локтем проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) не ранее мая, хотя изначально предполагалось, что поединок состоится в мае или апреле.

"Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", - отметил Красюк.

Усик в прямом эфире на своей странице в Instagram также подтвердил отсутствие у него новой травмы.

Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе в октябре прошлого года – в Чикаго украинец техническим нокаутом прошел Чазза Уизерспуна.