Беринчик определился с новым тренером

Обладатель пояса WBO International в легком весе официально не анонсировал замену тренера, но на сегодняшней открытой тренировке стало ясно, что с боксером начал работать Егор Голуб. Ранее Беринчика тренировал Станислав Григорук.

Голуб входил в сборную Украины с 2008 по 2016 года. Новый тренер Беринчика неоднократно становился призером крупных национальных турниров.

Первый бой с новым тренером 31-летний Беринчик проведет 22 февраля в Броварах против аргентинца Эктора Сармиенто (21-1, 14 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко и Лопес могут подраться в конце мая.