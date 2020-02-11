Уайлдер: Тайсон создает оправдания своему будущему поражению

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) считает, что его соперник по следующему поединку Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) подсознательно ищет оправдания своему будущему поражению.

"Многие вещи, что он делает, заставляют меня думать, что Тайсон создает оправдания своему будущему поражению. Его большой вес… я не хочу слышать, что он был не в форме, у парня было предостаточно времени привести себя в порядок. Вся эта смена тренеров… когда я его нокаутирую, то не хочу и слышать о том, что с Беном в углу все было бы иначе. Кажется, все происходящее будет так или иначе оправдываться. Мне не нужны никакие оправдания.

Не думаю, что новый тренер ему поможет. Плохие привычки искореняются не в один момент, иногда на это требуются годы. Еще больше времени это займет, если ты никогда ранее не работал с этим человеком".