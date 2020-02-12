  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Все великолепно, травм нет
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Все великолепно, травм нет

Бокс
(1 голосов)

Александр Усик (17-0, 13 КО) отреагировал на слухи о своем здоровье.

Усик: Все великолепно, травм нет
Новина українською

Промоутер Усика Эдди Хирн ранее сообщил, что украинец из-за травмы локтя бой с Дереком Чисорой проведет не в марте или апреле, а в мае.

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы.

Друзья, все слава Богу – никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют, продолжали дальше ликовать.

Все хорошо, у нас очень обширное техобслуживание. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание", - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

Как утверждает инсайдер ESPN Майк Коппинджер, бой Усик-Чисора состоится не позднее 23 мая.

Ранее Александр Красюк сообщил, что Усик проходит реабилитационный процесс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...