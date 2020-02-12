Усик: Все великолепно, травм нет

Промоутер Усика Эдди Хирн ранее сообщил, что украинец из-за травмы локтя бой с Дереком Чисорой проведет не в марте или апреле, а в мае.

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы.

Друзья, все слава Богу – никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют, продолжали дальше ликовать.

Все хорошо, у нас очень обширное техобслуживание. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание", - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

Как утверждает инсайдер ESPN Майк Коппинджер, бой Усик-Чисора состоится не позднее 23 мая.

Ранее Александр Красюк сообщил, что Усик проходит реабилитационный процесс.